Kritik an Entwurf für Baumgräberanlage in Ritterhude

Die Gemeinde Ritterhude plant eine Baumgräberanlage . Doch der erste Entwurf stößt auf Kritik . Wie wird sich die Bestattungskultur in der Gemeinde verändern? Die Gemeinde Ritterhude will sich mit ihren Friedhöfen alternativen Bestattungsformen öffnen. Der Rat der Kommune hatte sich bereits im Juni 2022 für die Planung einer Baumgräberanlage auf dem Friedhof Werschenrege ausgesprochen.

Das Ergebnis wurde am Dienstag in einer Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Verkehr vorgestellt – und kam bei den Kommunalpolitikern nicht sonderlich gut an. Aus Kostengründen, aber auch wegen der potenziellen Gefahren für jene alte Eiche, die für das Vorhaben in Anspruch genommen werden sollte."Voluminös und auch zu teuer", lautete eine der ersten Reaktionen aus dem Bauausschuss, nachdem die Entwürfe der Firma Tischendorf Landschaftsarchitektur vorgestellt worden waren

Ritterhude Baumgräberanlage Bestattungskultur Kritik Kosten Eiche

