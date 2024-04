Kritik an Berichterstattung über Iran-Angriff bei ARD und ZDF

Wer am Samstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen etwas zum Angriff auf Israel erfahren wollte, der schaute anfangs bei ARD und ZDF in die Röhre. Dort gab es „Wer weiß denn sowas XXL?“ oder das „Sportstudio“ – die Live- Berichterstattung zu den Ereignissen im Nahen Osten fand woanders statt. Zudem sorgte die Anmoderation in den „Tagesthemen“ für harsche Kritik , auch seitens der jüdischen Community. Die ARD hat mittlerweile darauf reagiert.

“ Hier lesen:„Caren Miosga“ „Israel sollte keinen Schaden nehmen“: Experte sagt, was wirklich hinter Iran-Angriff steckt In den ARD-„Tagesthemen“ wurde der iranische Angriff dann thematisiert, dort jedoch sorgte die Anmoderation von Ingo Zamperoni für Zündstoff. Sein erster Satz lautete: „Es muss den Verantwortlichen in Israel sehr klar geworden sein, dass dieser Zwischenfall nicht ohne Folgen bleiben würde.

