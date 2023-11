Kritik am neuen MMORPG Tarisland wegen Pay2Win-Elementen

Tarisland versprach auf der Webseite und in den Sozialen Medien, dass es nicht Pay2Win wird. Das Free2Play-MMORPG sollte zwar einen Shop bieten, doch der Fokus sollte primär auf Cosmetics legen. So kann man mit Silber (Ingame-Währung) direkt Ausrüstung mit Stats in einem Marktplatz kaufen. Zwar werden die Gegenstände dort von Spielern angeboten, doch im gleichen Fenster ermöglicht das Spiel, die Echtgeldwährung in Silber zu tauschen.

Man wird also indirekt dazu angeleitet, mit echtem Geld eine bessere Ausrüstung zu kaufen, so die Kritik. Zusätzlich wurde ein Vorteilspaket für 5,99 Euro angeboten, welches die Steuern um Handelsposten reduziert und generell den Verkauf komplett kostenlos macht





MeinMMO » / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verstappen nach Kritik am Fahrstil im Qualifying in der KritikNach dem Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez wurde Max Verstappen für seinen Fahrstil kritisiert. Sowohl Sebastian Vettel als auch Lewis Hamilton äußerten sich negativ. Auch Experten im Fahrerlager fanden klare Worte für den Red Bull Racing-Star.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Jetzt anmelden: Neues MMORPG soll eine Alternative zu WoW sein – Startet in die 2. Closed BetaDas neue MMORPG Tarisland startet Mitte November in die neue Beta, bringt den In-Game-Shop und ein Entwickler-Interview.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Neues MMORPG soll eine Alternative zu WoW sein – Startet in die 2. Closed BetaDas neue MMORPG Tarisland startet Mitte November in die neue Beta, bringt den In-Game-Shop und ein Entwickler-Interview.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wenn ihr im neuen MMORPG Ghost cool aussehen wollt, dann müsst ihr auch richtig gut seinGhostcrawler und sein Team haben ihr neues MMORPG vorgestellt. Das setzt auf viele alte Traditionen, mischt aber moderne Sandbox-Elemente rein.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

DAOC hatte vor 20 Jahren das, was neuen MMORPG heute fehltDark Age of Camelot war das erste MMORPG von MeinMMO-Autor Schuhmann. Heute schaut er zurück darauf, was das Spiel so groß gemacht hat.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ein Spieler darf bestimmen, ob das MMORPG Final Fantasy XIV noch schwerer wirdIn dieser Woche drehte sich alles um FFXIV, WoW und einige kleine Indie-MMORPG-News. Wir fassen die Woche für euch zusammen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »