. In Sölden stürzten sich die Technikspezialistinnen den Rettenbachferner Gletscher hinunter und eröffneten damit offiziell die Weltcup-Saison. Die Männer konnten einen Tag später ihren Riesenslalom nicht zu Ende fahren.

Ein passendes Bild, denn dem Internationalen Skiverband FIS, dem Skigebiet Sölden und auch den Nationalen Verbänden weht derzeit mächtig Gegenwind ins Gesicht. Bauarbeiten am verbleibenden Gletscher in Sölden hatten im Vorfeld des Weltcup-Auftakts zu heftiger Kritik geführt. Ähnliche Reaktionen gab es bei den Baggerarbeiten beim Gletscher in Zermatt. Doch nicht nur Umweltorganisationen war der frühe Start des Ski-Weltcups ein Dorn im Augen.

"Die FIS trägt die Verantwortung, genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen und zu agieren! Aber auch die Verbände und Veranstalter sind gefordert!", schreibt Neureuther und ergänzt: "Es wird aber immer weitergemacht wie bisher und man redet von Seiten der FIS von Globalisierung des Skirennsports, was totaler Quatsch ist!"Stattdessen plädiert Neureuther dafür, den Weltcup-Start nach hinten zu verschieben. headtopics.com

Neureuthers zweite Forderung: Verbot von Stangentraining in den Sommermonaten. Weder Athleten noch Nachwuchs sollten in dieser Zeit Stangentraining auf dem Berg absolvieren. Als Vergleich nennt er die Formel 1. Bei der Motorsport Rennserie gilt, um Kosten und Umwelt zu schonen und Wettbewerbsbedingungen fairer zu gestalten, über große Teile des Jahres ein Testverbot für die Boliden.Neureuther begründet diese Forderung besonders mit der Nachwuchsarbeit.

Neureuther schließ mit einem Appell: "Ich will eines erreichen: Dass die Menschen da draußen mit gutem Gewissen Skifahren gehen wollen. Dass dieser Sport nicht noch elitärer wird, als er eh schon ist. Dazu braucht es aber dringend Veränderungen, und zwar schnell!" headtopics.com

