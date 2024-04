Kristijan Jakic: Eintracht Frankfurt könnte Millionen durch Kaufoption erhalten

Kristijan Jakic ist derzeit von Eintracht Frankfurt an den FC Augsburg ausgeliehen. Beim Ziehen der Kaufoption würde die SGE eine Millionensumme erhalten. War Kristijan Jakic längst nicht mehr erste Wahl und kam meistens von der Bank. Cheftrainer Dino Toppmöller vertraute auf andere Spieler und so blieb kein Platz mehr für den Kroaten. Informationen auf einen Wechsel, um mehr zu spielen.

Bislang ging der Wechsel voll auf, denn der Kroate sicherte sich einen Stammplatz und erlebt eine erfolgreiche Rückrunde mit den Augsburgern, die noch alle Chancen haben, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Informationen ist Augsburg auch gewillt, diese zu ziehen und Jakic damit fest an sich zu binden. An die Adler würde dann offenbar eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro fließen. Der 26-Jährige wechselte im Sommer 2021 von Dinamo Zagreb zunächst per Leihe nach Hessen

So viel müsste der FCA für Kristijan Jakic bezahlenBeim FC Augsburg ist Kristijan Jakic innerhalb weniger Wochen ein entscheidendes Puzzleteilchen geworden. Noch ist der 26-Jährige von Eintracht Frankfurt geliehen, doch der FCA besitzt eine Kaufoption. Der Preis steht fest.

Einzelkritik: Defensiv-Spezialist Kristijan Jakic verdient sich die BestnoteEigentlich ist Kristijan Jakic eher defensiv orientiert. Doch beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg zeigt der Leihspieler aus Frankfurt, wie wertvoll er für den FCA sein kann.

Ungewohnte Rollen für Arne Maier und Kristijan Jakic beim FC AugsburgArne Maier und Kristijan Jakic waren bisher beim FCA nicht als Torschützen aufgefallen. Beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg hat sich das geändert.

Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim live im Ticker - Wildes Spiel in Frankfurt: SGE gleicht ausHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim live am 10/03/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Leihgabe Jakic vor festem Wechsel nach Augsburg – Eintracht winkt MillionenbetragEintracht Frankfurt, gegründet im Jahr 1899, ist mehr als nur ein Fußballverein. Er ist ein Symbol für Gemeinschaft und Leidenschaft in der Stadt Frankfurt. Die Eintracht hat eine reiche Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. In den 1950er Jahren erlebte der Verein seine erste Blütezeit und gewann 1959 den deutschen Meistertitel.

