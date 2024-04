Krisen und Kriege beherrschen das Weltgeschehen

Frau Deitelhoff, Herr Neumann, wo man auch hinblickt, dominieren Krisen und Kriege derzeit das Weltgeschehen . Welche Entwicklung bereitet Ihnen am meisten Sorge?

NEUMANN: Ich glaube nicht, dass Europa in asiatischen Konflikten eine entscheidende Rolle spielen wird. Was Asien betrifft, bedeutet „der Westen“ erst einmal Amerika. Das sieht man auch im US-Wahlkampf. Die Konfrontation mit China wird in den USA als etwas Existenzielleres verstanden als der Krieg in der Ukraine. Die Situation wäre im Falle einer Eskalation eine ganz andere. Dann würden die USA zur Verteidigung Taiwans eigene Kapazitäten einsetzen.

NEUMANN: Ich sehe nicht, dass wir Europäer es auf die Reihe bekommen, rechtzeitig die amerikanische Unterstützung zu ersetzen. Die Ukraine hat bereits Anfang 2023 Alarm geschlagen, dass sie mehr Munition braucht, um sich weiter verteidigen zu können. Was ist bisher passiert? Einfach zu wenig.DEITELHOFF: Europa macht einiges, aber es kommt sehr spät.

Der Westen ist mit seiner Position weltweit längst in der Minderheit und kann sich mit seinen Visionen kaum mehr durchsetzen.DEITELHOFF: Ob es zu einem solchen Einfrieren kommt und auf welchen Stand das erfolgt, oder ob Russland vielleicht doch Verhandlungsbereitschaft zeigt, weil ihm die Luft ausgeht, wird davon abhängen, wie weit der Westen mit seiner effektiven Unterstützung geht.

Menschen protestieren im April 2024 in Tel Aviv gegen die Regierung des israelischen Premierministers Netanjahu und fordern die Freilassung von Geiseln, die im Gazastreifen von der islamistische Hamas festgehalten werden.DEITELHOFF: Das mag zynisch klingen, aber vielleicht muss ein so hohes Maß an Leid auf beiden Seiten erreicht sein, um wieder politischen Willen zu erzeugen. Um die Hardliner an den Rand zu drängen und kompromissfähige Positionen wieder zu stärken.

Der Westen verhält sich wie ein Dinosaurier. Er versucht mit aller Kraft, die Welt so einzufrieren, wie sie in den 1990er Jahre war.DEITELHOFF: Mit Sorge sehe ich eine Art „Aufmerksamkeitsdefizit“ der Weltgemeinschaft angesichts der großen Krisen. Manche Staaten nutzen es geschickt aus, um sich Vorteile zu verschaffen, weil gerade niemand so genau hinschaut …

