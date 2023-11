Krise bei Union Berlin: Biedermeier in Köpenick Der Ostverein Union Berlin hatte lange Zeit ein linkes Image. Nun wird klar: Auch dort geht's nur um Erfolg. Schwierig wird es, wenn der ausbleibt. Alte Försterei, Berlin, 27.05.2019: Aufstieg feiern mit dem Rasen in der Hand Foto: Cathrin Müller/imago Union Berlin taumelt. Seit der Verein vor vier Jahren den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga der Männer schaffte, war jeder weitere Schritt eine Erfolgsgeschichte.

Der kleine Ostklub, der es allen zeigt, klug wirtschaftet und sportlich immer wieder die Großen ärgert. Die Champions-League-Teilnahme krönte diesen Lauf – doch auf dem Feld läuft es gar nicht mehr rund. Trainer Urs Fischer, der wie kein anderer für Unions Erfolg und das positive Image als bodenständiger Verein stand, ist Geschichte. Und auch gesellschaftlich stellt sich Union zunehmend ins Abseits. Unions Aufstieg war mit einer Menge Emotionen verbunde

