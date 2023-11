Kriminalität: 14-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Sportwagen

in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) leicht verletzt worden. Das Auto habe sich der Jugendliche "wohl bei einem Nachbarn ohne dessen Wissen ausgeliehen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er demnach am Mittwochnachmittag mit dem Auto von der Straße ab und fuhr in eine Leitplanke.

