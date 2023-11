Kriegsvorbereitungen in der Ukraine: Eindrücke aus Kiew

Durch den Krieg im Nahen Osten ist der Krieg vor unserer Haustür in den Hintergrund geraten. Militärexpertin Claudia Major war vor wenigen Wochen in Kiew. Bei Maischberger berichtet sie über ihre Eindrücke aus dem Land, das sich auf den zweiten Kriegswinter vorbereitet. Es wird Winter in der Ukraine, der zweite Kriegswinter. Militärexpertin Claudia Major hat vor wenigen Wochen die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht.

Bei Sandra Maischberger in der ARD schildert sie eine Stadt, deren Menschen in einer Mischung aus Verteidigungs- und Überlebenswillen und einer enormen Anspannung, Anstrengung und Müdigkeit lebten. Auf den ersten Blick habe sich ihr ein Eindruck von Normalität geboten, doch dann hätten die Sirenen geheult, es habe Hinweise auf die Bunker gegeben. "Aber im ersten Augenblick denkt man, das ist eigentlich wie sonst, und das ist eine extrem bedrückende Stimmung", erklärt Claudia Major. Den Menschen in der Ukraine sei klar, dass sie auf westliche Unterstützung angewiesen seien, um den Krieg zu gewinnen. Aber die stehe in den Sterne

