Kriegsreporter berichtet über die Befreiung von Bergen-Belsen

für die BBC von der Front. Mit seinen"War Reports" hat er den Radiohörern daheim das Geschehen an Schauplätzen wie Afrika, der Normandie oder von Bord der Kampfbombern der Royal Air Force nahe gebracht. Am 17. April 1945 begleitet er britische Soldaten in ein Konzentrationslager, das sie zwei Tage zuvor befreit haben: Bergen-Belsen .Dimbleby ist ein geschätzter und routinierter Kriegsreporter , doch seinen Bericht aus dem Lager kassiert die BBC zunächst ein.

Unklar bleibt, was Himmler zum Befehl der kampflosen Übergabe bewogen hat. Doch eine maßgebliche Rolle spielte offenbar die Seuchengefahr. Unter den entkräfteten Lagerinsassen grassieren Ruhr, Bauchtyphus und Tuberkulose. Vor allem wütet seit rund zwei Monaten eine Fleckfieberepidemie, die täglich mehr Opfer fordert. Dadurch ist offenbar weder an eine Verteidigung noch an eine Räumung des Lagers zu denken.

Insgesamt kommen im KZ Bergen-Belsen mehr als 52.000 Menschen ums Leben. Von den Baracken des Lagers bleibt keine einzige übrig. Wegen der Seuchengefahr werden sie nach ihrer Räumung sukzessive niedergerissen, die letzte am 21. Mai mit einem Flammenwerfer in Brand geschossen.Aufseherin Irma Grese und Lagerleiter Josef Kramer wurden später zum Tode verurteilt und gehängt.

