Krieg in Nahost: Kommen die Hamas-Geiseln bald frei?

Eine lange Tafel mit 239 Tellern ist auf einer Wiese im Ein-Hemed-Nationalpark in der Nähe von Jerusalem aufgebaut. 239 Teller – einer für jede Geisel, die am 7. Oktober von der radikalislamischen Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurde.

Aufgebaut haben sie einige Hundert Menschen, die am Dienstag zu Fuß zu einem Protestmarsch nach Jerusalem aufgebrochen waren, um den Druck auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Kriegskabinett zu erhöhen und alles zu unternehmen, um die Geiseln zurückzubringen. Als der Zug am Samstag vor dem israelischen Parlament eintrifft, haben sich Medienberichten zufolge rund 30.000 Menschen angeschlossen





