Krieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen Israels Nach israelischen Angaben hat die Armee Regierungsgebäude im Gazastreifen übernommen. Die Lage in den Kliniken bleibt prekär. Armeesprecher Hagari zeigt ein mutmaßliches Waffenlager im Keller eines Kinderkrankenhauses Foto: Israel Defense Forces/via reuters BERLIN taz | Israel hat weite Teile Gaza-Stadts erobert.

Hinweise, dass sich eine Kapitulation der im Gazastreifen herrschenden Hamas abzeichnet, gibt es bislang jedoch nicht, auch wenn Israel angibt, die Terrorgruppe habe „die Kontrolle in Gaza“ verloren. Nach israelischen Angaben hat die Armee mehrere Regierungsgebäude und das Polizei-Hauptquartier in Gaza-Stadt übernommen. Unter anderem gelangte am Dienstag ein Foto an die Öffentlichkeit, das zeigt, wie Soldaten im Polizei-Hauptquartier mit einer israelischen Flagge posieren. Am Vorabend kursierte in den sozialen Netzwerken ein Foto von schwer bewaffneten israelischen Soldaten im Parlamentsgebäude der Stad

:

ZDFHEUTE: Israelische Offensive in Gaza: Nahost-Experte erklärt Bedeutung des Kriegsrechts und Europas Hilfe für ZivilistenEin Nahost -Experte erklärt, warum es für Israel wichtig ist, Krieg srecht einzuhalten, wie Europa den Zivilisten in Gaza helfen kann und wie die aktuelle Lage im Westjordanland ist.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: +++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++: Kein Krankenhaus mehr in BetriebWegen der Kämpfe bleibt im Norden des Gazastreifens kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig. Netanjahu deutet mögliches Abkommen für die Freilassung von Geiseln an.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

RBB24: Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg+++ Ermittlungen nach pro-palästinensischer Beschallung in Staatsbibliothek +++ Spranger verteidigt Demo-Verbote +++ Israel i in Berlin-Charlottenburg angegriffen +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Waffenfunde im Keller eines Kinderkrankenhauses in Gaza-StadtDie israelische Armee berichtet von Waffenfunden im Keller eines Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt . Im Rantisi-Krankenhaus seien auch Geiseln festgehalten worden.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Debatte zum Krieg in Israel und Gaza in GroßbritannienIn Grossbritannien ist die öffentliche Debatte zum Krieg in Israel und Gaza breiter, differenzierter als in Deutschland, findet unsere Kolumnistin. Ein Kommentar

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Wie geht's weiter im Nahost-Konflikt?Gibt es noch Hoffnung auf eine Lösung? Nur nach dem Ende der Hamas und dem Rücktritt der Netanjahu-Regierung, sagt Professor Meron Mendel.reden - eine deutsche Debatte" wenden Sie sich gegen ein Schwarz-Weiß-Denken. In Deutschland gehe es häufig um die Frage, auf welcher Seite man stehe, auf der israelischen oder der palästinensischen. Ihr Buch kann als Plädoyer für mehr Differenzierung verstanden werden. Es ist im März 2023 erschienen. Die Massaker der Hamas am 7. Oktober sind eine Zäsur. Welche Gültigkeit haben Ihre Worte heute noch?: Meine Kritik galt der Polarisierung zwischen den beiden Lagern in der deutschen Debatte: 'Pro-Israel' einerseits, 'Pro-Palästina' andererseits. Es ist festzustellen, dass bei vielen Menschen dabei die Urteilskraft völlig aussetzt, zugunsten der vollständigen Loyalität zu einem Lager. Diese Problematik zeigte sich nach dem 7. Oktober deutlicher denn je.... ist Historiker, Publizist, Pädagoge

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »