Krieg in Israel: Ein persönlicher Bericht aus Tel Aviv

Unser Autor hält sich in Tel Aviv auf, als die Hamas Israel überfällt. Auch nach seiner Rückkehr lassen ihn das Erlebte und der gesellschaftliche Umgang mit dem Krieg nicht los.„Das ist nicht fair! Warum tun die Araber das? Wir sollten sie alle umbringen!“, ruft die Nichte meines Mannes, ein sechsjähriges Mädchen, das in jenem Moment ihren vier Jahre alten Bruder fest umklammert.

Uns schützen die Betonmauern eines verstärkten Treppenhauses, zu dem meine Familie, genau wie die restlichen Bewohner des Hauses, an diesem Tag noch öfter fliehen werden. Neben dem Gemurmel der Menschen hört man vor allem eins: Das Geheul der Sirenen in der Luft, Dutzende Explosionen über unseren Köpfen, die Mauern vibrieren, aber halten wie erwartet stand.den Grenzzaun überwinden, von Gaza aus in israelisches Gebiet eindringen und alles erschießen, was ihnen vor die Nase läuft. Großmütter in ihren Häusern, Hunde auf der Straße, ein ganzes Musikfestival voll vornehmlich junger Menschen aller Hautfarben, Frauen, Männer, Kinder, vollkommen ega





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 15:42 Spanische Ministerin fordert Anklage wegen Israel-KriegBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Krieg in Israel: Israel setzt Krieg gegen Hamas mit „Nahkampf“ in Gaza fortIsraels Armee will die islamistische Hamas im Gazastreifen offenbar einkesseln. Das Küstengebiet sei jetzt zweigeteilt, heißt es. Derweil bekommen die Menschen unerwartet Hilfe aus der Luft. Alle Entwicklungen hier im Newsticker zum Krieg in Nahost.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 12:21 Jäger: 'Im Informationsraum hat Israel den Krieg verloren' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Autor Klein Halevi über Israel: „Jetzt verteidigen wir unser Land“Yossi Klein Halevi sieht Israel durch die aktuelle Regierung geschwächt. Positive Signale kommen dafür von der dortigen Protestbewegung.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 17. / 67,34 Weiterlesen »

'Unser Staat ist tot': Verarmter Libanon kann sich Krieg mit Israel nicht leistenDie Terrororganisation Hisbollah liefert sich im Süden Libanons täglich Gefechte mit Israel. Für die Menschen im Libanon eine verheerende Situation: Das Land steckt tief in der Wirtschaftskrise und kann sich nicht mal die einfachste Schutzausrüstung leisten.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:58 Blinken: Hamas soll Gaza nach dem Krieg nicht mehr kontrollierenBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »