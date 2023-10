Krieg in Israel: Deutsche Shani Louk ist tot – sie wurde enthauptet

Die von der Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel verschleppte Deutsche Shani Louk ist tot. „Mit Erschütterung teilen wir mit, dass der Tod der 23-jährigen Deutsch-Israelin Shani Louk bestätigt wurde“, teilte die israelische Botschaft in Deutschland am Montag im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit. Louk habe „unvorstellbare Schrecken“ erlebt.

Aus dem Ministerium hieß es, es werde weiter von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger ausgegangen, die den Angriffen der Hamas zum Opfer gefallen sind. Die deutsche Botschaft in Tel Aviv und Mitarbeiter eines Sonderstabs stünden mit den Angehörigen in Kontakt. Die Leiche von Shani Louk sei zunächst nicht gefunden worden, sagte ihre Mutter Ricarda. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht.

