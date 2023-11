Krieg der Welten feiert deutsche Free-TV-Premiere mit enttäuschenden Quoten

Vier Jahre nach ihrem Debüt im Pay-TV feierte die Serien-Version von 'Krieg der Welten' am Freitagabend doch noch ihre deutsche Free-TV-Premiere. Die Quoten der ersten vier Folgen fielen jedoch ziemlich ernüchternd aus: Zwischen 2,7 und 2,9 Prozent bewegten sich die Marktanteile in den ersten drei Stunden, ehe ab 23:24 Uhr etwas bessere 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden. Vom Senderschnitt blieb 'Krieg der Welten' somit ein ganzes Stück entfernt

. Und auch die Gesamt-Reichweite fiel einigermaßen überschaubar aus: Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern startete die Serie zur besten Sendezeit in den Abend. Danach steigerte sie sich zwar auf 610.000 Personen, doch nach 23 Uhr waren es schon weniger als eine halbe Million. Zu diesem Zeitpunkt lag 'Krieg der Welten' dann auch deutlich hinter Kabel Eins, wo sich 'Navy CIS' auf gute 5,0 Prozent steigerte, nachdem auch hier der Marktanteil zuvor zwischenzeitlich bei weniger als drei Prozent lag. Richtig gut schlug sich hingegen RTL Super um 20:15 Uhr: Dort lockte der Animationsfilm 'Kung Fu Panda' im Schnitt 210.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer an, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei sehr starken 4,1 Prozent lag. Insgesamt erreichte der Film im Schnitt 420.000 Fans. Der Disney Channel sortierte sich zwar deutlich dahinter ein, war dank 'Cap und Capper' aber ebenfalls erfolgreich: Hierfür konnten sich 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern

AZ_AUGSBURG: 'Krieg der Welten'-Serie im Free-TV 2023 - Besetzung, Trailer, Handlung und Stream'Krieg der Welten' wurde wieder einmal verfilmt. Hier erfahren Sie alles rund um die Besetzung, Handlung und Übertragung der neuen Serie im Free-TV und Stream.

FN_NACHRİCHTEN: Moderna -10 Prozent nach Zahlen - BioNTech -4 ProzentModerna hat im vergangenen Quartal einen Verlust je Aktie von 9,53 Dollar verbucht und damit deutlich mehr, als von den Analysten erwartet worden war. Die hatten nur mit einem Verlust von 1,93 Dollar gerechnet.

STERNDE: Gaza-Krieg: Wie der Krieg Israels Wirtschaft trifftTel Aviv - Morgens Uniform, abends Online-Konferenzen: Für den ehemaligen Oberst einer israelischen Eliteeinheit, Bobi Gilburd, gehörte das in den

FN_NACHRİCHTEN: Scout24: Ein ungerechtfertigter AbschlagScout 24 erwartet für 2023 eine EBITDA-Marge von 19 Prozent bis 21 Prozent. Bisher ging man von 18 Prozent bis 19 Prozent aus. Der Konsens steht bisher bei 18,6 Prozent. Dieser sollte nach der neuen Prognose

FİNANZENNET: DAX verzeichnet Gewinne am DienstagAm Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 14.738,28 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,493 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,169 Prozent auf 14.741,44 Punkte an der Kurstafel, nach 14.716,54 Punkten am Vortag. Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.722,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14.741,44 Punkten.DAX-Performance im Jahresverlauf Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.386,58 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 16.446,83 Punkten. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 13.253,74 Punkten bewertet. Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16.528,97 Punkten. Bei 13.976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.Aufsteiger und Absteiger im DAX Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,99 Prozent auf 34,68 EUR), BASF (+ 2,56 Prozent auf 42,75 EUR), Symrise (+ 1,45 Prozent auf 96,84 EUR), EON SE (+ 1,26 Prozent auf 11,23 EUR) und Sartorius vz (+ 1,24 Prozent auf 220,50 EUR)

