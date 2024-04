Kreuzfahrtschiff wegen gefälschter Visa in Barcelona festgesessen

Auf einem Kreuzfahrtschiff wollen Urlauberinnen und Urlauber eigentlich die Seele baumeln lassen. Doch für zahlreiche Gäste an Bord eines Schiffes wurde die Traumreise nun jäh unterbrochen. Der Grund: Ein Kreuzfahrtschiff , das mit rund 1500 Passagieren an Bord wegen gefälschter Visa einiger Passagiere in Barcelona festsaß. Doch nun ist klar: Die Reise konnte am Donnerstag (4. April 2024) fortgesetzt werden.

Visum von Bolivianern und Bolivianerinnen gefälscht? Behörden ermitteln Die „MSC Armonía“ legte nach einer zweitägigen Zwangspause im Hafen der Mittelmeermetropole ab, wie im TV-Sender RTVE zu sehen war. Zuvor sei eine Vereinbarung mit den spanischen Behörden wegen der Passagiere und Passagierinnen ohne Visum erzielt worden, teilte die Reederei MSC mit. Das Schiff werde am Montag (8. April 2024) in Marghera in Venetien eintreffen, hieß es– allerdings ohne die 69 Passagiere und Passagierinnen aus Bolivien, die über keine gültigen Schengen-Visa verfüge

Kreuzfahrtschiff Barcelona Gefälschte Visa Reise Spanien Bolivien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

1500 Passagiere an Bord: Kreuzfahrtschiff in Barcelona wegen falscher Visa festgesetztEin Schiff aus Südamerika hat in Spanien angelegt, wegen fehlender Dokumente bolivianischer Passagiere muss es vorerst dort bleiben. Angehörige sprechen von Betrug, die Polizei schließt illegale Einreiseversuche nicht aus.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Wegen falscher Visa in Spanien festgesetzt: Kreuzfahrtschiff darf nach drei Tagen Barcelona verlassenNoch ist unklar, ob die Reisenden aus Bolivien Opfer eines Betrugs wurden oder illegal einreisen wollten. Das Schiff fährt nun nach Italien – ohne die Passagiere mit ungültigem Visum.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Wegen falscher Visa festgesetzt: Blockiertes Kreuzfahrtschiff darf Barcelona verlassenMit zwei Tagen Verspätung verlässt ein Kreuzfahrtschiff den Hafen von Barcelona. Es war wegen ungültiger Visa einiger Passagiere festgesetzt worden. Diese sind nun nicht mehr an Bord - sie müssen im Transitbereich ausharren, bis ihre Situation geklärt ist.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Betrugsmasche der Reiseagentur?: Kreuzfahrtschiff bleibt wegen falscher Visa in BarcelonaWeil fast 70 bolivianische Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs kein gültiges Visum für den Schengenraum haben, muss das Schiff vorerst in Barcelona bleiben. Während Angehörige der Betroffenen von Betrug durch die Reiseagentur sprechen, ziehen die Behörden einen anderen Grund in Betracht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Falsche Visa von Passagieren: Festgesetztes Kreuzfahrtschiff »MSC Armonia« konnte Barcelona verlassen69 Bolivianer ohne gültige Schengenvisa mussten ein Kreuzfahrtschiff in Spanien verlassen, um so dessen Weiterfahrt zu ermöglichen. Unklar ist, ob die Südamerikaner illegal einreisen wollten oder betrogen wurden.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Nach Cholera-Verdacht vor Mauritius: Passagiere können Kreuzfahrtschiff verlassenMehr als 2000 Kreuzfahrt-Passagiere mussten kurz vor Reiseende vor Mauritius eine Zwangspause einlegen. Doch die hat nun ein Ende.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »