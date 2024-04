Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere auf Insel zurück

Weil ein privater Landausflug zu lange dauerte, legte das Kreuzfahrtschiff einiger Passagiere ohne sie ab. Es folgte eine „ Verfolgungsjagd “ durch sieben Länder. Gehört für viele Passagiere der ein oder andere Landgang dazu – aber wehe, man ignoriert dabei die Vorgaben der Reederei. Dann kennen Kapitäne meist keine Gnade, wie bereits vor paar Jahren einige TUI- Reisen de feststellen mussten, als sie sich entgegen der Regeln.

Etwas Ähnliches ist nun einer Gruppe von Urlaubern passiert, die zu spät von einem privaten Landausflug zu ihrem Schiff zurückkehrte. Zurück am Hafen mussten sie feststellen, dass der Kapitän nicht vorhatte, auf sie zu warten – und so waren die acht Passagiere auf der westafrikanischen Insel São Tomé und Príncipe gestrandet. Das Schiff der Norwegian Cruise Line, welches die Passagiere zurückließ, berief sich dabei auf die Eigenverantwortlichkeit der Reisenden

Seit Tagen in Afrika gestrandet: Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere auf Insel zurückDiese Kreuzfahrt haben sich acht US-Amerikaner und Australier anders vorgestellt: Als sie es nach einer geführten Tour über die Insel São Tomé nicht rechtzeitig zurück zum Hafen schaffen, legt die Norwegian Cruise Line ohne sie ab. Seit knapp einer Woche versuchen sie, wieder an Bord zu kommen.

Kreuzfahrtschiff lässt Touristen auf Insel zurückEine harmlose private Inseltour wird für neun Touristen zum Horrorszenario. Sie werden vom eigenen Kreuzfahrtschiff zurückgelassen. Das Drama, das dann folgt, ist schwer zu fassen.

Abfahrt verpasst: Kreuzfahrtschiff „Norwegian Dawn" lässt neun Touristen auf Insel zurück

Abfahrt verpasst: Kreuzfahrtschiff „Norwegian Dawn" lässt neun Touristen auf Insel zurück

Abfahrt verpasst: Kreuzfahrtschiff „Norwegian Dawn" lässt neun Touristen auf Insel zurück

