Kreuzfahrtschiff in Barcelona wegen Einreiseproblemen festgehalten

Wegen Problemen mit den Einreisepapieren bolivianischer Passagiere an Bord ist ein Kreuzfahrtschiff am Mittwoch im Hafen von Barcelona geblieben. Behördenangaben zufolge durften 69 bolivianische Staatsbürger die „MSC Armonia“ nicht verlassen, weil sie keine gültigen Dokumente für eine Einreise in den europäischen Schengenraum haben sollen. Das Schiff bleibe vorerst im Hafen, teilte das Unternehmen MSC Cruises mit.

Die spanische Nachrichtenagentur Efe und andere Medien berichteten, an Bord des Schiffs befänden sich rund 1500 Passagiere. Ihr Ziel sei die Weiterfahrt nach Kroatien. Die „MSC Armonia“ war in Brasilien losgefahren und sollte eine Route über das Mittelmeer nehmen

