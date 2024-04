Kreuzfahrtpassagiere auf Insel gestrandet und reisen quer durch Afrika

Die Passagiere eines Kreuzfahrt schiffes sind auf einer Insel zurückgelassen worden. Um wieder an Board zu kommen, reisten sie quer durch Afrika . São Tomé und Príncipe – Für neun Touristen wurde eine Kreuzfahrt reise nach Afrika zum Desaster: Das Schiff der Reederei Norwegian Cruise Line legte nach dem Aufenthalt auf der Insel ohne sie ab. Medienberichten zufolge waren unter den Gestrandet en vier ältere Personen, einer davon herzkrank, eine querschnittgelähmt.

Eine weitere Kreuzfahrt-Urlauberin war schwanger. Um wieder an Board des Schiffes zu gelangen, reiste die Truppe quer durch Westafrika. Südafrika begann. Doch die Reise endete für sie bereits nach acht Tagen – so auch für Jill und Jay Campbell aus South Carolina. Im Gespräch mit erklärte das Paar, dass sie mit weiteren sechs Touristen auf einer Inseltour waren. Da diese aber länger dauerte als erwartet, kontaktierte der Reiseveranstalter den Kapitän, um ihm mitzuteilen, dass sie sich verspäten würden

