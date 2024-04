Kreuzfahrt-Schock: Betrunkener springt vor den Augen seines Vaters und Bruders über Bord

Die „Liberty of the Seas“ war unterwegs nach Florida, als es zu dem Vorfall kam. Die Suche nach dem Passagier dauert an, aber es gibt wenig Hoffnung. Kreuzfahrt -Schock vor den Bahamas! Auf einem Schiff der Gesellschaft Royal Caribbean kam es am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu einer Tragödie . Medienberichten zufolge sprang ein Betrunken er (20) vor den Augen seines Vaters und seines Bruders über Bord.

Bryan Sims, Passagier der „Liberty of the Seas“, sagte: „Ich habe mit ihm und seinem Bruder im Whirlpool abgehangen. Er hat direkt neben mir gesessen. Er war ziemlich betrunken.“ Dann sei es zu einem folgenschweren Streit gekommen. Sims: „Als wir zurück zu den Fahrstühlen gegangen sind, kamen sein Vater und sein Bruder uns entgegen. Sein Vater regte sich darüber auf, dass er so betrunken war.“ Dann habe der Sohn die Fassung verloren. Sims: „Als wir uns gegenüberstanden, sagte er zu seinem Vater: ,Ich kümmere mich da jetzt drum’. Darauf sprang er vor uns allen aus dem Fenster

Kreuzfahrt Tragödie Royal Caribbean Passagier Betrunken Suche

