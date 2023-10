Kreml-Propaganda in Deutschland: Selenskyj ohne Bonbons und purer Judenhass

Es ist Halloween, eine Gruppe verkleideter Kinder im Kostüm des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stehen traurig vor einem Hauseingang. In ihren Händen halten sie ausgehöhlte, leere Kürbisse. Alle Bonbons hat ein Junge bekommen, der das Kostüm eines Juden angezogen hat. "Dieses Mal wird es nicht genug Süßigkeiten für alle geben", steht unter dem Bild.

Mit solchen Fälschungen verfolge Russland gleich mehrere perfide Ziele, erklärt Osteuropa-Experte Alexander Friedman im Gespräch mit ntv.de. Der Historiker lehrt Zeitgeschichte und osteuropäische Geschichte an der Universität des Saarlandes und an der Universität Düsseldorf. Einerseits werde

dem russischen Publikum vorgegaukelt, die Menschen in Europa hätten es satt, die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland zu unterstützen. Gleichzeitig solle der Eindruck erweckt werden, dass antisemitische Karikaturen in Deutschland wieder etwas Normales sind - was wiederum ganz gut in die Erzählung vom "faschistischen Westen", gegen den Russland in der Ukraine angeblich kämpfe, hereinpasst. headtopics.com

"Solche Vergleiche mit dem Nationalsozialismus kommen bei antisemitisch eingestellten Menschen in Deutschland ganz gut an", erklärt der Historiker Friedman. Der Judenhass in Deutschland werde dadurch verstärkt, was zu einer Zunahme antisemitischer Vorfälle führen könnte.

Dass russische Berichterstattung über den Nahost-Konflikt nicht nur israelkritisch, sondern auch deutlich antisemitisch ist, zeigt folgendes Beispiel. In einem von Alina Lipp geteilten Post zum Einschlag einer Rakete vor dem al-Ahli Arab Krankenhaus in Gaza heißt es auf Russisch: "Jüdische Luftwaffe hat einen Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen geflogen." Lipp veröffentlichte auch die deutsche Übersetzung des Posts. headtopics.com

Weiterlesen:

ntvde »

TecDAX-Papier Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica Deutschland-Investment vBei einem frühen Telefonica Deutschland-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen. Weiterlesen ⮕

Zoff im Kreml-TV: Wladimir Solowjow klagt über AntisemitismusBei Putins Chefpropagandist Solowjow hängt der Haussegen schief. Rechtsextreme werfen ihm vor, in seinem TV-Programm würden zu viele Juden und Armenier auftreten. Weiterlesen ⮕

Experte zu Hamas-Angriff: 'Kreml-Medien machen sich über Russen in Israel lustig'Nach dem Angriff der Hamas auf Israel warten viele im Land lebende russische Juden vergeblich auf Solidarität des Kremls. Doch Präsident Putin vergleicht Israelis mit Nazis, Hamas-Terroristen werden als Widerstandskämpfer dargestellt. Der Historiker Alexander Friedman sieht dahinter Kalkül. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:22 Liberaler Politiker Jawlinski bei Putin im Kreml +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

News des Tages: Kreml dementiert – Putin ist nicht totDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick: Weiterlesen ⮕

Kreml erklärt: Putin ist nicht tot - Dementi wirft Fragen aufIm Normalfall muss eine Regierung nicht in regelmäßigen Abständen erklären, dass ihr Präsident wohlauf und im Amt ist. Doch der Kreml sah sich in dieser Woche schon zum zweiten Mal dazu genötigt. Weiterlesen ⮕