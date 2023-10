Kreisverwaltung telefonisch nicht errreichbar

#Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße – Tatzeit: Sonntag, 30.04.

2023, 12:45 Uhr bis 12:50 Uhr Ende April betrat ein unbekannter Mann unbefugt ein Grundstück#Berlin – Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach dem 44-jährigen Manuel

Weiterlesen:

CityReport »

Erhöhte Alarmbereitschaft in mehreren Einrichtungen aufgrund von Droh-MailsIn mehreren Einrichtungen in Thüringen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind Droh-Mails eingegangen. Es ist noch nichts über mögliche politische Hintergründe bekannt. Schulen wurden geräumt und die Umgebung abgesperrt. Auch das Rathaus in Erfurt ist betroffen. Weiterlesen ⮕

Larrieu muss pausierenYamaha-Werksfahrer Loic Larrieu muss aufgrund einer Verletzung auf den WM-Auftakt in Bulgarien verzichten. Weiterlesen ⮕

Hannover: Sanierung der Marienburg soll 2030 abgeschlossen seinHannover (lni) - Aufgrund schwerer Schäden am Schloss Marienburg kann die Touristenattraktion auf unbestimmte Zeit nicht mehr besichtigt werden. «Wir Weiterlesen ⮕

VW-Aktie kaum bewegt: AUDI-Gewinn von Rohstoff-Absicherung belastetDie Volkswagen-Tochter AUDI hat ihre Gewinnerwartung für das laufende Jahr aufgrund der Verluste aus Rohstoff-Sicherungsgeschäften etwas zurückgeschraubt. Weiterlesen ⮕

So viel kostet die Unterbringung von Geflüchteten in HotelsAufgrund der Platznot kommen Flüchtlinge in Berlin in Hotels und Hostels unter. Die Kapazitäten sollen weiter stark ausgebaut werden. Weiterlesen ⮕

Dieses monströse Luxus-Hotel muss grauenhafte Arbeitsbedingungen habenIn der Städtebausimulation existiert ein riesiges Hotel, das aufgrund seiner Anzahl an Mitarbeitern bei der Community für Aufsehen sorgt. Weiterlesen ⮕