Kreis Mainz-Bingen: Israelflagge vor Kirche abgerissen und verbrannt

Unbekannte haben in Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen eine vor einer Kirche gehisste israelische Nationalflagge abgerissen und verbrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Samstag. Eine Mitarbeiterin der katholischen Kirchengemeinde habe die Überreste der Israel-Flagge entdeckt und der Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei Mainz sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation ist es bereits zuvor zu ähnlichen Fällen in Rheinland-Pfalz gekommen. Auch in

rissen Unbekannte eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Mainzer Stadthaus ab und zündeten sie an.

Immobilien- und Grundstückspreise im Kreis Gütersloh steigen weiterIm vergangenen Jahr sind die Immobilien- und Grundstückspreise im Kreis Gütersloh erneut gestiegen. Gute Wohnlagen kosten bis zu 700 Euro pro Quadratmeter, mittlere Lagen bis zu knapp 400 Euro. Grünflächen, gute Infrastruktur und zentrale Lage sind wichtige Faktoren für den Preis. Wohnungen und Häuser in der Nähe des Gütersloher Stadtparks sind besonders teuer. Weiterlesen ⮕

Prominente aus dem Kreis Minden-LübbeckeArne Friedrich, ehemaliger Fußballnationalspieler, stammt aus Bad Oeynhausen und war neun Jahre lang bei Hertha BSC in Berlin aktiv. Christian Lohse, renommierter Fernsehkoch, wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und ist in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Weiterlesen ⮕

Scheunenbrand im Rhein-Hunsrück-Kreis: 150.000 Euro SchadenBei einem Scheunenbrand in Badenhard brachen vier Pferde aus und eine Tier erlitt Brandverletzungen. Die Scheune brannte komplett ab und landwirtschaftliche Geräte wurden beschädigt. Weiterlesen ⮕

Haushaltsjahr 2024: Investitionen trotz Defizit im Kreis VerdenDas Haushaltsjahr 2024 ist im Kreis Verden von den Folgen der vielfältigen Krisen geprägt. Trotz des Defizits gibt es zahlreiche Investitionen, die getätigt werden müssen. Die Aller-Weser-Klinik wird mit zwölf Millionen Euro unterstützt. Die Achimer Stadtverwaltung schlägt einen Mittelweg vor, um bei der Verpflegung der Schüler kurzfristig zu sparen und langfristig ein hochwertiges Verpflegungskonzept zu erhalten. Weiterlesen ⮕

Inhaber verkauft Inventar aus 100 Jahren Kultkneipe - Schließung im Kreis Gütersloh steht kurz bevorDas 'Gerhold's' in Halle im Kreis Gütersloh hat den regulären Betrieb eingestellt. Michael Ockert hat den Keller freigeräumt und veranstaltet einen Flohmarkt. Weiterlesen ⮕

Geschwindigkeitsmessungen im Kreis HerfordIm Kreis Herford werden wieder Geschwindigkeitsmessungen an den Hauptverkehrsadern durchgeführt. Verschiedene Straßen sind betroffen. Hier finden Sie weitere Informationen. Weiterlesen ⮕