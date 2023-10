Kreis Ludwigsburg: 16-Jähriger attackiert und schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist von mehreren Tätern in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Vermutlich vier bis fünf Jugendliche hatten den 16-Jährigen zuvor in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Montag berichtete. Anschließend sollen sie ihn unvermittelt attackiert haben.) durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden.

Als eine Autofahrerin die Situation bemerkt und gehupt habe, seien die Täter geflüchtet. Zwei weitere Zeugen wählten den Notruf. Der 16-Jährige wurde nach der Attacke am Freitag in ein Krankenhaus gebracht. DiePressemitteilung

Deutscher Meister ratiopharm Ulm verliert gegen MHP RIESEN LudwigsburgDer bisher unbesiegte Deutsche Meister und Spitzenreiter ratiopharm Ulm verliert zu Hause im Schwaben-Derby mit 70:99 gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg. Eine echte Klatsche! Damit konnte keiner rechnen! Weiterlesen ⮕

Ludwigsburg fügt Ulm erste Saisonniederlage zuDie MHP Riesen Ludwigsburg haben Meister ratiopharm Ulm überraschend deutlich die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga zugefügt. Ulm bleibt mit einer Bilanz von 4-1 Siegen in der Spitzengruppe. Weiterlesen ⮕

