Krefels Pinguine: Sieg gegen Freiburg beim Debüt von Herbert Hohenberger

Typisch im Sport, wenn eine Mannschaft im Spiel eins nach einer Trainerentlassung gewinnt. Das traf am Freitagabend auch auf die Pinguine zu, die Spiel eins ohne Boris Blank hinter der Bande gegen den EHCmit 6:3 gewannen. Gegenüber der Niederlage am Sonntag gegen Schlusslicht Bietigheim hatten die Schwarz-Gelben diesmal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite und waren durch die Rückkehr von Jon Matsumoto auch in Überzahl erfolgreicher.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels versetzten die Pinguine die Wölfe aus dem Breisgau in Angst und Schrecken. David Cerny verpasste am kurzen Pfosten den dritten Treffer. Christian Kretschmann scheiterte am Torhüter. Besser machte es Matsumoto, als er erneut in Überzahl traf (25.).

Beinahe wären die Wölfe auch zu Beginn des letzten Drittels kalt erwischt worden. Aber Dennis Miller vergab nach schöner Vorarbeit von Philipp Kuhnekath die mögliche Vorentscheidung. Auch bei ihrer nächsten Überzahl versäumten es die Pinguine, früh den Sack zuzumachen. headtopics.com

So blieben die Wölfe im Spiel, vergaben aber bei einer Strafe gegen Maxi Adams den Anschlusstreffer. Beide Trainer reduzierten ihr Team auf drei Reihen. Dadurch entwickelten die Wölfe mehr Biss und machten es sieben Minuten vor dem Ende mit ihrem dritten Treffer noch einmal so richtig spannend. Aber als der Freiburger Torwart in der 56. Minute einen Ausflug bis zum Bullykreis wagte, klaute ihm David Cerny den Puck und traf zum 5:3.

