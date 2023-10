Krefeld: Ratsherr kündigt wegen Nahost Zusammenarbeit im Rat auf

„Ihr braucht mich nicht auf dem Flur ansprechen“: Ratsherr Salih Tahusoglu an die Aresse der Ratsmitglieder von CDU, SPD, Grünen und FDP.fordert in einem Antrag, die Zusammenarbeit mit den Dörfern Eizaria und Bani Zeid al Sharqiya im Westjordanland wieder aufzunehmen.

„ÄrzteTag“-Podcast : Ärzte und Apotheker – wie läuft die Zusammenarbeit vor Ort, Dr. Rahn?Schulterschluss oder Rivalität der Berufsgruppen? Der hausärztlich tätige Internist Dr. Andreas Rahn setzt sich im „ÄrzteTag“-Podcast für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Praxen und Apotheken ein. Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Palfinger und Optilift revolutionieren die maritime IndustriePalfinger und Optilift werden in Zusammenarbeit mit Aker BP die Handhabung von Fracht in der maritimen Industrie signifikant verändern. Durch die Integration von Optilifts fortschrittlicher Technologie in die Steuersysteme von Offshore-Kränen wird die Zukunft der Frachtabwicklung neu gestaltet. Die Zusammenarbeit wird bis zur Markteinführung des Produkts im Jahr 2027 fortgesetzt. Weiterlesen ⮕

Staaten wollen Zusammenarbeit zum Schutz der Regenwälder verstärkenRegierungsvertreter der Anrainerländer von Amazonas, Kongo und Mekong-Borneo-Südostasien haben sich auf dem Drei-Becken-Gipfel in Brazzaville auf eine verstärkte Zusammenarbeit zum Schutz der Regenwälder geeinigt. Ziel ist es, die Abholzung einzudämmen, die Artenvielfalt zu erhalten und den Klimawandel zu bekämpfen. Die Umweltorganisation WWF begrüßt die Vereinbarung, fordert jedoch weitere Anstrengungen für eine konkrete Zusammenarbeit. Weiterlesen ⮕

Debatte über den Erhalt von Eichenbäumen in der RatspolitikDie Verwaltung möchte die Bäume eher erhalten, die CDU schlägt Ersatzpflanzungen vor. Weiterlesen ⮕

Zur Steuerung der Migration: Scholz wirbt für engere Zusammenarbeit mit NigeriaBundeskanzler Scholz will die Migrationszentren in Nigeria ausbauen. Nicht Geduldete in Deutschland sollen so leichter rückgeführt werden und Fachkräfte einwandern können. Der nigerianische Präsident zeigt sich offen dafür. Ein Problem gibt es aber. Weiterlesen ⮕