Krebsbehandlung soll positiv verlaufen König Charles III. (75) könnte schon in wenigen Monaten zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), nach Down Under zurückkehren. Nachdem seine Krebsbehandlung positiv verlaufen soll, sei er 'startklar' für einen zweiwöchigen Staatsbesuch im Oktober in Australien , Neuseeland und Samoa . Berichten zufolge hat er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass er seine Reisepläne 'mit Hochdruck vorantreibt'.

Der König könne es kaum erwarten, nachdem er 'wegen seiner Krebsdiagnose eine längere Auszeit genommen hat', sagte eine Quelle der 'The Sun'.Besuch des Oster-Gottesdienstes gibt ihm KraftDer König soll 'optimistisch' sein, seit er sich am Ostersonntag in die Öffentlichkeit begeben und sogar Hände schütteln konnte. 'Er fühlt sich sehr gut, seit die Tests ergeben haben, dass er am Oster-Gottesdienst teilnehmen und endlich wieder Zeit mit den Menschen verbringen kann', wird die Quelle weiter zitier

König Charles III. Krebsbehandlung Staatsbesuch Australien Neuseeland Samoa

