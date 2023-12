Kreative Weihnachtsdekoration aus alltäglichen Dingen

Ab dem ersten Advent startet die Deko-Saison. Ein Blick in das eigene Zuhause reicht, um aus alltäglichen Dingen etwas Kreatives zu basteln. Wer kein Geld für Weihnachtsdekoration ausgeben möchte oder nicht weiß, wie er beim Schmücken vorgehen soll, lässt sich am besten von den folgenden fünf Tipps inspirieren. Denn schon ohne großen Aufwand oder zahlreiche Materialien kann das eigene Zuhause über die Advents- und Feiertage schöner werden.

Eine Orange in ein bis zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und mit einem Küchenpapier etwas abtupfen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, um die Scheiben trocknen zu lassen. Wer Zeit hat, lässt sie für ein paar Tage an der Luft, zum Beispiel auf einem Küchenpapier auf der Heizung oder in einer sonnigen Ecke zu Hause. Wenn es schneller gehen muss, eignet sich der Backofen. Hierfür den Ofen auf 80 bis 100 Grad vorheizen und die Scheiben auf ein Gitter mit Backpapier legen. Für zwei bis drei Stunden im Ofen lassen und dabei die Ofentür einen Spalt öffnen. Alle 30 bis 60 Minuten müssen die Scheiben umgedreht werden





