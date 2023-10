Krauß rettet Mainz einen Punkt in Bochum

Der FSV Mainz 05 bleibt in der Bundesliga sieglos. Immerhin rettet aber ein enorm spätes Tor einen Punkt. Dem VfL Bochum hilft auch nicht, dass ein Eigentorschütze auch ins richtige Tor trifft.Bei beiden Teams geht in der Fußball-Bundesliga dennoch das lange Warten auf den ersten Saisonerfolg weiter. Vor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Keven Schlotterbeck (82.) für den VfL, ein Eigentor von Schlotterbeck (59.

Das Remis hilft beiden Teams kaum weiter. Mainz bleibt Tabellenletzter. Bochum kletterte zumindest auf Rang 16 - allerdings vorerst nur für eine Nacht. Der in den vergangenen Wochen mit vielen unglücklichen Niederlagen angewachsene Druck war hüben wie drüben zu spüren. Die von beiden Trainern auf jeweils zwei Postionen veränderten Startformationen starteten mit viel Leidenschaft in die Partie. Vor allem der VfL drückte mächtig aufs Tempo und war bereits bei einem von FSV-Torwart Robin Zentner parierten Schuss des Abwehrspielers Bernardo der Führung nahe (2.).

Für den Gastgeber machte sich das große Engagement trotz der verpassten Möglichkeit von Bernardo dennoch früh bezahlt. Nach Foul von Danny da Costa an Schlotterbeck entschied Referee Patrick Ittrich mit Hilfe des Videobeweises berechtigterweise auf Elfmeter. Diese Chance ließ sich Stöger nicht entgehen und traf mit einem Flachschuss sicher zur bis dahin verdienten Führung.Auch die frühen Einwechslungen von Jae Sung Lee und Tom Krauß (beide 34. headtopics.com

Erst die zweite Halbzeit begann wieder lebhafter, als VfL-Angreifer Moritz Broschinski zum vermeintlichen 2:0 traf (46.). Doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung annulliert. Ein Signal für weitere Angriffe der Bochumer war diese Aktion aber nicht. Stattdessen fanden die Gäste nun besser ins Spiel. Ihr kurioser Ausgleichstreffer passte zum bescheidenen Niveau der Partie.

