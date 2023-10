Krauß rettet FSV Mainz 05 beim 2:2 in Bochum

Tom Krauß hat dem sportlich tief in der Krise steckenden FSV Mainz 05 beim VfL Bochum einen Punkt gerettet. Der 22-Jährige traf am Freitagabend in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (0:1)-Endstand. Bei beiden Teams geht in der Fußball-Bundesliga dennoch das lange Warten auf den ersten Saisonerfolg weiter. Vor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Keven Schlotterbeck (82.) für den VfL, ein Eigentor von Schlotterbeck (59.

Die von Bochum-Coach Thomas Letsch geforderte und von seinen Profis umgesetzte aktivere Spielweise zwang die Gäste auch in den Minuten danach zumeist in die Defensive. Für den Gastgeber machte sich das große Engagement trotz der verpassten Möglichkeit von Bernardo dennoch früh bezahlt. Nach Foul von Danny da Costa an Schlotterbeck entschied Referee Patrick Ittrich mit Hilfe des Videobeweises berechtigterweise auf Elfmeter.

