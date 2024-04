Krankenkassen: Heftige Beitragssteigerungen erwartet

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRANKENKASSEN - Kassenpatienten und ihre Arbeitgeber müssen sich auf weitere, heftige Beitragssteigerungen einstellen. Wie aus internen Berechnungen des Dachverbands der Betriebskrankenkassen hervorgeht, dürfte sich der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr von heute 1,7 auf mindestens 2,45 Prozentpunkte erhöhen -"plus X", wie es in dem Papier heißt, das dem Handelsblatt vorliegt und am Dienstag an die Versicherungen verschickt werden soll.

Krankenkassen Beitragssteigerungen Gesundheitswesen

