Krankenkassen besorgt über geplante Krankenhausreform

Berlin. Krankenkassen sind in Sorge, dass die geplante Krankenhausreform floppen könnte. „Es besteht das Risiko, dass von der groß angekündigten Reform der stationären Versorgungsstrukturen eine reine Finanzreform übrig bleibt“, sagte der Chef der BARMER, Professor Christoph Straub, am Dienstag.

„Bund und Länder müssen schnell zu gemeinsamen Lösungen für eine gute Versorgung der Patientinnen, Patienten und Versicherten kommen“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am Dienstag.Schon jetzt steckten viele Kliniken in einer „dramatischen Situation“: 78 Prozent aller Krankenhäuser rechneten mit einem negativen Jahresergebnis für das zurückliegende Jahr – 71 Prozent der Häuser erwarteten auch 2024 keine Verbesserung, so Piel.

