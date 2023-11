Krankenhausreform in Brandenburg bedroht Abteilungen und ganze Krankenhäuser

Der Bund will die Finanzierung der Kliniken modernisieren. Doch die geplanten Regeln bedrohen in Brandenburg Abteilungen und ganze Krankenhäuser. Deswegen erwartet die Gesundheitsministerin vor dem Bund-Länder-Treffen Kompromisse.Die Krankenhausreform soll eine bessere medizinische Versorgung gewährleisten, bei gleichzeitig weniger finanziellem Druck auf den Kliniken. So hatte es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt.

Greifen sollte sie eigentlich schon im kommenden Januar, doch es geht nicht voran: Noch sei nicht einmal Grundsätzliches ausdiskutiert, sagte die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dem rbb kurz vor dem Bund-Länder-Treffen zur Krankenhausreform am Donnerstag.Schulen, Kitas, Bürgerämter: Tausende beteiligen sich an einem Warnstreik der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Mittwoch in Berlin. Sie fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen."Wir müssen nochmal über die Finanzierung sprechen", so Nonnemacher - es brauche eine "Anschubfinanzierung





