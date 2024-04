Krankenhaus kann Notfallbehandlung als vollen Behandlungstag abrechnen

Ein Krankenhaus kann die 16-minütige Notfallbehandlung eines Versicherten auf der Intensivstation als vollen Behandlungstag bei der Krankenkasse abrechnen. Liefert ein Rettungsdienst einen Patienten unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus ein und verstirbt der Versicherte nach wenigen Minuten auf der Intensivstation , liegt dennoch eine vollstationäre Aufnahme vor, entschied jetzt das Landessozialgericht Baden-Württemberg.

Im Streitfall hatte ein Versicherter wegen Atemnot den Rettungsdienst alarmiert. Dieser musste bei dem Mann aufgrund einer Lungenembolie und eines Rechtsherzversagens die Reanimation einleiten. Unter laufender Reanimation kam der Mann um 22.18 Uhr ins Krankenhaus und wurde zehn Minuten später auf die Intensivstation gebracht. Als auch dort die anhaltenden Reanimationsversuche erfolglos blieben, wurde um 22.34 Uhr der Tod des Mannes festgestellt. Die Kasse verweigerte die vom Krankenhaus geforderte Vergütung für einen Behandlungstag in Höhe von hier

