Kostet die Google-Suche bald Geld?

Berichten zufolge denkt Google tatsächlich darüber nach, bestimmte Funktionen seiner Suchmaschine nicht mehr kostenlos anzubieten. Geplant seien kostenpflichtige Premium-Funktionen für die KI-gesteuerte Suche . Google denkt Berichten zufolge darüber nach, für KI-basierte Premium-Funktionen seiner Suchmaschine Geld zu verlangen. Einige dieser Funktionen könnten hinter einer Paywall verschwinden, die zahlenden Abonnenten von Google One vorbehalten ist.

Die klassische Suche soll aber weiterhin kostenlos bleiben

