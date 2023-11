Kosten für Uran steigen stark an

Die Kosten für Uran sind in den vergangenen drei Jahren um 125 Prozent gestiegen und Experten rechnen mindestens mit einer weiteren Verdopplung in den kommenden Jahren. Das Metall wird dringend für Kernkraft gebraucht, die nicht verschwinden wird. Atomkraft wird global nicht so schnell verschwinden wie in Deutschland. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) geht davon aus, dass die nuklearen Kapazitäten bis 2050 sogar verdoppelt werden müssen, um eine CO2-freie Stromerzeugung zu erreichen.

Der Anteil von Kernkraft würde dabei aber stabil bei rund 8 Prozent bleiben. Für doppelt so viele Atomkraftwerke wird auch doppelt so viel Uran als Brennstoff benötigt. Dabei wird das Metall jetzt schon knapp. Seit Ende 2020 ist der Preis für Uran auf dem Weltmarkt um rund 125 Prozent gestiegen. Und das könnte erst der Anfang sein: Matthew Langsford, Investor beim australischen Unternehmen Terra Capital, rechnet mit „dramatischen Aufwärtsbewegungen von 50 Prozent, 100 Prozent oder sogar noch mehr“ in den kommenden Jahren





