Kosten für Ersatzteile und Reparaturen steigen

Die Kosten für Ersatzteile und die Arbeit der Kfz-Mechaniker steigen seit Jahren. Versicherer und Hersteller wollen die Kosten im Rahmen halten – und tüfteln an einer besseren Reparierbarkeit.Teuer wird es vor allem, wenn die Hersteller nicht schon bei der Konstruktion sorgfältig auf die spätere Reparierbarkeit ihrer Fahrzeuge achten.

Um zu erkennen, wie teuer einen das eigene Wunschauto im Ernstfall kommen könnte, muss man selbst kein Experte sein, sondern kann sich auf die Arbeit von Fachmännern wie Christoph Lauterwasser verlassen. Der ehemalige Chef desDas AZT ist so etwas wie die Unfallforschungs-Abteilung der Allianz. In Ismaning bei München werden unter anderem die Crashtests durchgeführt, auf deren Basis die Kfz-Versicherung ihre Typklasseneinteilung vornimmt. „Ganz simpel ausgedrückt: Wir crashen das Auto, um zu schauen, was dabei kaputtgeht. Und dann kalkulieren wir, wie teuer die Reparatur ist“, fasst Lauterwasser das Prinzip zusamme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tesla Model 3 rockt 200.000 km: So fit ist der Akku, das kosten die ReparaturenAnfang 2019 kamen die ersten Exemplare des Tesla Model 3 nach Europa – zusammen mit einigen Kinderkrankheiten. Nach fünf Jahren zieht einer der ersten Model-3-Besitzer in Deutschland Bilanz und zeigt, welche Kosten sein Stromer seither verursacht hat.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Abnehmspritze Ozempic oder Wegovy: Wer bekommt sie und wann übernimmt die Kasse die Kosten?Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy sind mittlerweile auch in Deutschland verfügbar. Doch wer bekommt sie und wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

TL Lüfter von Lian Li kosten Leistung mit kosten LeistungIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Aufzug seit Monaten defekt: Senioren im Hochhaus in Nürnberg gefangenDer Aufzug ist 70 Jahre alt. Ersatzteile sind schwer zu bekommen, sagt die Hausverwaltung.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Italien zieht beim Superbonus die ReißleineAngesichts der ausufernden Kosten hat Rom die verbliebenen Hilfen für die ökologische Sanierung von Gebäuden gestoppt.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Kanada will die gängigsten Verhütungsmittel für Frauen kostenlos machenDie Kosten sollen nicht die Wahl der Verhütungsmittel beeinflussen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »