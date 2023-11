Kosten für Bürgergeld in Deutschland steigen um Milliarden

Deutschland zahlt an allen Ecken und Enden, scheint es. Jetzt steigen die Kosten für das Bürgergeld auch noch um Milliarden. Kann unsere Wirtschaft das noch alles stemmen - und ist das Sozialsystem in Deutschland wirklich aufgeblähter als anderswo? Die Daten zeigen anderes. Kaum eine Reform erhitzte die Gemüter in Deutschland zuletzt so wie das Bürgergeld. Viele Bürger verärgerte die Aufstockung des Arbeitslosengeldes – ehemals Hartz IV. Arbeiten lohne sich kaum noch, so die Kritik.

Die Nachricht, dass die Ausgaben für die Leistungen in diesem Jahr nun auch noch beträchtlich steigen, dürfte daher kaum gut ankommen. Statt den zuvor geschätzten knapp 23,8 Milliarden Euro dürfte das Bürgergeld die Staatskasse im laufenden Jahr 25,9 Milliarden kosten.-Politiker Hubertus Heil geführte Ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erklärt die „überplanmäßige Ausgaben“ mit der hohen Inflation, der generell mauen Wirtschaftslage sowie der Anzahl ukrainischer Geflüchtete

