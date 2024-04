Kosten der Dokumentation Obersalzberg noch nicht abschließend geklärt

Die Dokumentation Obersalzberg wurde im vergangenen Jahr eröffnet - nach jahrelanger Bauphase und mehreren Unwägbarkeiten, die zur Verzögerung führten. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob es bei Kosten in Höhe von 30,1 Millionen Euro bleibt. © kp Nachdem die Dokumentation Obersalzberg im September 2023 erneut eröffnet wurde, gibt es immer noch keine konkreten Zahlen, wie viel der Neubau abschließend kostet.

Die Gesamtkosten für den Neubau der Dokumentation Obersalzberg zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit stehen auch einnicht abschließend fest, wie das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf Nachfrage mitteilt. Was sich abzeichnet: Die Kosten für die neu geschaffene Ausstellung liegen bei knapp unter 10 Millionen Euro. Laut zuständigem Finanzministerium geht das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr momentan von einer Einhaltung der genehmigten Baukosten in Höhe von 30,1 Millionen Euro au

