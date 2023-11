Kontroverse um Designer Michael Costello wegen KI-generiertem Modelbild

Modeschauen finden heutzutage gewissermaßen zweimal statt: einmal live, für das Publikum vor Ort. Und einmal im Netz, in Form von Highlight-Clips, die auf Instagram oder TikTok geteilt werden. Um den Online-Teil einer Show des Designers Michael Costello, bekannt für Kooperationen mit Stars wie Céline Dion und Jennifer Lopez, gibt es dieser Tage jedoch eine Kontroverse.

So wirft ein Model namens Shereen Wu dem aus dem US-Fernsehen bekannten Modemacher vor, in einer Instagram-Story ein Auftrittsbild von ihr geteilt zu haben, auf dem ihr echtes Gesicht durch ein KI-generiertes ersetzt worden war. Den Vorfall hat Wu ihrerseits auf Instagram und TikTok. Der kleine Unterschied: Wu hat nur knapp 7000 Instagram-Follower, Costello 1,7 Millionen. Sie ist ein aufstrebendes Model, er ein Star.Michael Costello has yet to take responsibility for his actions. I want to explain what happened, and I hope other models in the future feel comfortable to speak up. He has since offered to post my photo side by side with the AI one, but has not voluntarily post it. This offer did not contain an apology, and only happened after a model who’s close with him brought light to the situatio

:

ECOMENTO_DE: Toyotas Elektro-Sportwagen FT-Se geht laut Designer in SerieToyota hat im Oktober den Elektroauto-Sportwagen FT-Se vorgestellt. Laut dem Designer gibt er einen Ausblick auf ein Serienmodell.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

BERLINERZEITUNG: Mainz 05 wirft Anwar El Ghazi nach israelfeindlichem Instagram-Post rausFußballprofi Anwar El Ghazi fiel durch einen israelfeindlichen Instagram-Post auf. Der FSV Mainz 05 kündigte ihm. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

SZAKTUELL: Michael Forster von CDU Homburg als Oberbürgermeister-Kandidat nominiertJetzt ist es offiziell. Nachdem der Bürgermeister bereits seit fast fünf Jahren die Geschäfte des Verwaltungschefs im Rathaus kommissarisch führt, wurde er jetzt als Oberbürgermeister-Kandidat der CDU nominiert.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

BRIGITTEONLINE: TV-Soaps: Michael verdächtigt Nicole in 'Sturm der Liebe'Michael glaubt in 'Sturm der Liebe', dass Nicole tablettensüchtig ist. Stella hofft in 'Unter uns' auf einen Neuanfang mit ihrer Mutter Patrizia. Später g...

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Michael vd Mark nach Comeback: «Es ist großartig!»Wegen einer Trainingsverletzung verpasste Michael van der Mark alle Wintertests und auch den Auftakt der Superbike-WM 2022 in Aragón. Nach dem ersten Trainingstag in Assen ist der BMW-Pilot einfach nur glücklich.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Berger: «Freue mich sehr für Michael Schumacher»Der Formel-3-Triumph von Mick Schumacher sorgte auch in der DTM für Emotionen. Einer der ersten Gratulanten: DTM-Chef Gerhard Berger.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »