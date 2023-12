Kontroverse Entscheidung der Schiedsrichter sorgt für Diskussionen

Entschieden wurde die Partie nämlich durch einen Call des Schiedsrichters-Teams, der sofort für Diskussionen sorgte, eine Kontroverse auslöste und vielleicht sogar das Potenzial für einen Skandal hat.Kurz vor dem Ende des Spiels in Dallas fing Receiver Amon-Ra St. Brown einen Pass von Quarterback Jared Goff unmittelbar vor der Endzone und verkürzte per Touchdown aus Sicht der Lions auf 19:20.

Die Lions hätten nun locker per Extrapunkt ausgleichen können, aber Head Coach Dan Campbell wollte den Sieg ohne Verlängerung. Und das auf dramatische Art und Weise. Die Lions entschieden sich für eine Two-Point Conversion und ein Trick Play. Goff passte auf Offensive Tackle Taylor Decker, der den Ball auch fing. Statt zwei Punkte für die Lions zu geben, entschieden die Schiedsrichter aber auf ein"illegal touching" von Decker. Der Grund: Decker habe sich nicht als"eligible", also als möglicher Passempfänger, bei den Schiedsrichtern angemeldet. Was die Lions allerdings anders sehe





Entscheidung in der Nachspielzeit: Salzburg fliegt gegen Benfica aus dem EuropacupAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel RB Salzburg - Benfica Lissabon

Tagesausblick für 14.12.: DAX - Luft wird dünn. Ifo-Index und EZB-Entscheidung stehen morgen an.Im Vorfeld der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank und der Pressekonferenz mit Jerome Powell pendelte der DAX® lange Zeit in einer engen Range um die Marke von 16.800 Punkten. Zum Handelsschluss

Fußball-Frauen-Bundesliga: Wolfsburg mit Pflichtsieg gegen ZebrasWolfsburg hat gegen Schlusslicht MSV Duisburg nichts anbrennen lassen. Bereits vor der Pause sorgten Pajor und Kalma für die frühe Entscheidung.

Die Presseschau aus deutschen ZeitungenHeute mit Stimmen zum sächsischen Verfassungsschutz, der den dortigen AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Weiteres Thema ist die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, Einzelsportlern aus Russland und Belarus unter Auflagen die Starterlaubnis für die Sommerspiele 2024 zu erteilen.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Janina Minge: 'Ich habe nicht mit Horst Hrubesch gesprochen'Das Jahr 2023 hielt für Janina Minge einige Highlights bereit. Mit dem SC Freiburg zog sie ins Finale des DFB-Pokals ein, in der deutschen Nationalmannschaft feierte die 24-Jährige ihr Debüt und ihr erstes Länderspieltor. Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Frankfurt (Samstag, 14 Uhr) lässt sie nun einige dieser Momente im Gespräch mit watson Revue passieren. Dabei blickt Minge auch auf die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die Doku rund ums deutsche WM-Abschneiden sowie die Zukunft des DFB.mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du möchtest lieber auf Instagram informiert werden? Watson: Janina, du warst in den vergangenen Monaten fast immer beim DFB-Team dabei. Im Dezember wurdest du nun nicht nominiert. Hat Horst Hrubesch dir die Entscheidung erklärt?Ich habe nicht mit Horst Hrubesch gesprochen. Es kam eine Mail, in der der Kader bekannt gegeben wurde

