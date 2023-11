Konservative Elternverbände und Politiker wollen Bücher über Rassismus und LGBTQ+-Themen verbieten

In den USA wollen konservative Elternverbände und Politiker zunehmend Bücher über Rassismus und LGBTQ+-Themen verbieten. Gleichzeitig werden betroffene Werke immer beliebter. Elternverbände und konservative Politiker wollen zunehmend Einfluss darauf nehmen, welche Bücher in den Schulen gelesen werden und welche nicht. Ihr Protest richtet sich gegen Werke, die beispielsweise Rassismus oder LGBTQ+-Inhalte thematisieren und als 'anstößig' bezeichnet werden.

Es geht dabei auch gegen renommierte Autorinnen und Autoren wie Margaret Atwood, Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison oder Angie Thomas ('The Hate U Give'). Schulen und Bibliotheken nehmen Bücher aus den Regalen, Kritiker sprechen von Zensur. Im Schuljahr 2022/23 seien 3.362 Fälle bekannt geworden, in denen an Schulen der Zugang zu Büchern verboten oder beschränkt worden sei, 33 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte der Autorenverband 'PEN America' mit. Es gehe um mehr als 1.500 Buchtitel

