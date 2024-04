Königin Margrethe feiert ihren 84. Geburtstag

Am 16. April feiert Königin Margrethe ihren 84. Geburtstag . Es ist ihr erster Ehrentag, seit sie am 14. Januar den Thron abgegeben hat.II. Dänemark. Im Januar machte sie den Thron für ihren Sohn Frederik X. und seine Frau Mary frei. Die Königin ist damit in die zweite Reihe zurückgetreten, doch richtig ruhig gestaltet sich ihr Ruhestand nicht. Sie besucht immer noch Veranstaltungen und vertritt auch das Königspaar, wenn es sich im Urlaub befindet.

Für diese Leidenschaft hat sie nun mehr Zeit - und nutzt das auch. Im März verkündete der Vergnügungspark Tivoli in Kopenhagen, dass Margrethe an der neuen Ballettaufführung des Märchens "Tölpel-Hans" von Hans Christian Andersen mitwirkt. Die Premiere soll am 22. Juni im Pantomimentheater gefeiert werden.

Nur zwei Wochen später, genau an dem Tag, als sie 1972 zur Königin wurde, übergab sie das Amt an Frederik. Die Bilder, wie sie die Abdankungsurkunde unterschrieb und dann am Krückstock den Raum verließ, werden wohl in die Geschichte eingehen. Mit Rücksicht auf die körperlichen Wehwehchen verlief auch ihr Auftritt beim alljährlichen Dinner für Ehrenabzeichen-Empfänger des Heers, der Marine, der Luftwaffe und des Rettungswesens am 11.

Königin Margrethe Geburtstag Thronabgabe Ruhestand Aktivitäten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Königin Margrethe dankt als Königin von Dänemark abKönigin Margrethe hat überraschend angekündigt, am 14. Februar 2024 als Königin von Dänemark abzudanken. Sogar Familienmitglieder waren von dieser Entscheidung überrascht.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Königin Margrethe: Nicht alle Familienmitglieder wussten von ihrer AbdankungKönigin Margrethe verkündete in ihrer Neujahrsansprache 2023, dass sie ihrem Sohn Prinz Frederik den Thron überlassen werde. Die Entscheidung traf nicht n...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Königin Margrethe: Nicht alle in der Familie kannten ihre AbdankungspläneKönigin Margrethe verkündete in ihrer Neujahrsansprache 2023, dass sie ihrem Sohn Prinz Frederik den Thron überlassen werde. Die Entscheidung traf nicht n...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Einsame Ostern für Margrethe – König Frederik und Königin Mary machen schon wieder UrlaubKopenhagen, 14. Januar 2024 – Nach 52 Jahren Regentschaft hat Königin Margrethe II. (83) Dänemarks Thron offiziell abgedankt. Die Abdankungsurkunde wurde in Kopenhagen unterzeichnet, und nun übernimmt ihr Sohn, Kronprinz Frederik (55), als König Frederik X. Tausende jubelten auf dem Schlossplatz.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Königin Máxima und Königin Camilla: Royals setzen auf bizarren InsektenschmuckStatt glamourösen Diamanten haben Königin Camilla und Königin Máxima diese Woche Broschen mit Ekelfaktor aus ihrer Schmuckschatulle geholt.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Von der bürgerlichen Australierin bis zu strahlenden Königin: Der Beautywandel von Königin MaryGALA zeigt Ihnen, wie sich Königin Mary im Laufe der Jahre verändert hat.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »