Königin Letizia von Spanien trägt recyceltes Kleid in Cádiz

In Rosa und Weiß in Cádiz Was für ein wunderschöner frühlingshafter Look - den Königin Letizia von Spanien (51) nicht zum ersten Mal trägt! Die Ehefrau von König Felipe von Spanien (56) gilt als Meisterin des royalen Recyclings: Das hat sie bei einem Termin am Mittwoch (3. April) in der andalusischen Stadt Cádiz wieder einmal unter Beweis gestellt: Bei der Preisverleihung an Kunst- und Kulturschaffende trug sie ein Kleid mit rosa-weißem Terrazzo-Print der Marke Lady Pipa.

Es war offenbar passend zur Krawatte ihres Mannes gewählt. Felipe trug zu diesem Anlass einen klassischen dunklen Nadelstreifenanzug mit weißem Hemd und weiß-rosa gepunkteter Krawatte. Laut 'Magas', der Frauenzeitschrift der Zeitung 'El Español', trug sie dasselbe Kleid bereits vor etwas mehr als einem Jahr bei einem Mittagessen anlässlich der Verleihung eines Literaturpreises im Königspalast in Madrid. Damals hätte sie allerdings andere Accessoires zu ihrem Look kombiniert als dieses Ma

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Königin Letizia: Die besten Styles der spanischen KöniginWenn es um Mode geht, ist Königin Letizia von Spanien ein Vorbild für viele von uns. Wir zeigen euch ihre inspirierendsten Looks.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Letizia & Sofía von Spanien vor sechs Jahren fetzten sie sich öffentlich2018 kam es zu einem königlichen Skandal in Spanien: Königin Letizia und ihre Schwiegermutter gerieten aneinander.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Königin Letizia von Spanien: Wow-Auftritt im recycelten pinken ZweiteilerKönigin Letizia von Spanien hat bei einem Auftritt in einem pinken Anzug begeistert. Es ist nicht das erste Mal, dass sie diesen trägt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

König Felipe von Spanien losgelöst beim Skifahren - aber Königin Letizia fehltAuch ein König braucht mal eine Pause. Felipe von Spanien wagte sich jetzt in den Pyrenäen auf die Piste. Königin Letizia fehlte bei dem Ski-Trip allerdings.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Königin Letizia von Spanien: Recycelter Frühlingslook in CádizDiesen Frühlingslook kennen wir doch schon! Beim royalen Outfit-Recycling macht Königin Letizia von Spanien niemandem etwas vor.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Königin Letizia von Spanien: Royales Recycling mit frühlingshaftem MusterDiesen Frühlingslook kennen wir doch schon! Beim royalen Outfit-Recycling macht Königin Letizia von Spanien niemandem etwas vor.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »