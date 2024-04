Königin Camilla bringt König Charles dazu, eine jahrzehntelange Tradition zu brechen

König Charles (75) ist das Oberhaupt der königlichen Familie. Doch im Privaten scheint Königin Camilla (76) die Strippen zu ziehen: Wie The Express berichtet, hat sie ihren Gatten nun dazu gebracht, mit einer jahrzehntelangen Tradition zu brechen. Bislang war der Monarch bekannt dafür, das Mittagessen auszulassen, um mehr Termine und Verpflichtungen in seinen vollgepackten Terminkalender aufnehmen zu können.

Damit ist nun Schluss – als unterstützende Maßnahme für seine Gesundheit wird Charles von nun an einen leichten Lunch einnehmen. Da er ohnehin durch seine Krebsbehandlung unter Stress steht, lässt seine Frau es nicht zu, dass er eine Mahlzeit ausfallen lässt. Camilla trägt seit den Diagnosen von ihrem Ehemann und Prinzessin Kate (42) deutlich mehr Verantwortung als zuvor – besonders nach außen hin. Doch mit diesem Druck scheint sie gut umgehen zu könne

Königin König Tradition Mittagessen Gesundheit Krebsbehandlung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Königin Camilla vertritt König Charles III.: Sie trägt seine Stadternennungsrede vorKönigin Camilla hat einen wichtigen Termin für ihren Mann, den erkrankten König Charles III., übernommen. Sie machte Douglas zur Stadt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Königin Camilla vertritt König Charles III.: Urkunde zur Stadternennung überreichtKönigin Camilla hat einen wichtigen Termin für ihren Mann, den erkrankten König Charles III., übernommen. Sie machte Douglas zur Stadt.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Königin Camilla vertritt König Charles III.: Große Ehre auf der Insel Isle of ManKönigin Camilla hat einen wichtigen Termin für ihren Mann, den erkrankten König Charles III., übernommen. Sie machte Douglas zur Stadt.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Königin Camilla: Sie vertritt König Charles am GründonnerstagKönigin Camilla hat den erkrankten König Charles III. am Gründonnerstag vertreten und dabei die traditionellen 'Maundy'-Münzen verteilt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Anweisung von König Charles: Königin Camilla muss Pause einlegenKönig Charles III. an Krebs erkrankt, Prinzessin Kate nach einer Bauch-OP nicht einsatzbereit. Harry und Meghan verbannt. Den Royals gehen die Repräsentanten aus. Jetzt wird auch Königin Camilla zurückgepfiffen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

König Charles III. lächelt beim Ostergottesdienst in WindsorFröhlich lächelnd sind König Charles und Königin Camilla an diesem Sonntag zum Ostergottesdienst in Windsor eingetroffen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »