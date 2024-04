König Charles öffnet Balmoral für Touristen

König Charles (75) mausert sich zum Geschäftsmann. Eigentlich ist das Innere der Paläste und Anwesen des britischen Königshauses privat. Bislang konnten Teile des Buckingham Palace oder weniger private Orte wie Ballsäle besichtigt werden.

Doch das wird sich in diesem Sommer ändern: Der Regent öffnet die Türen von Balmoral für neugierige Royal-Fans! 'Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1855 war der Zugang zum Inneren von Schloss Balmoral der Öffentlichkeit vorenthalten – bis jetzt', wird laut The Sun auf einer neuen Webseite verkündet. Weiter heißt es: 'Wir freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte private Führungen durch das Innere des Schlosses ankündigen zu können.' Balmoral gilt als das privateste Anwesen der Royals und war zu Queen Elizabeths (✝96) Lebzeiten ihr liebster Rückzugsort. Nun können Touristen das prächtige Schloss in Schottland besichtige

