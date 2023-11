Kona II: Brume - Ein gruseliges Adventure-Spiel für die Nintendo Switch

Besonders zur herbstlichen Jahreszeit sind Adventure-Spiele auf der Nintendo Switch ein netter Zeitvertreib für die dunklen Abendstunden. Passend also, dass der Publisher Ravenscourt mit Kona II: Brume einen Nachfolger zum Detektivabenteuer Kona veröffentlicht und dabei Elemente eines Survival-Titels mit etwas gruseligem Horror vermischt. Der erste Titel wurde schon im Jahre 2018 für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Fans dürfen nun also fünf Jahre später auch den zweiten Teil auf der Hybridkonsole erleben. Ob Kona II: Brume aber in die Fußstapfen seines Vorgängers treten kann und ob mich die Immersion des kalten Horror-Adventures nicht mehr loslassen wollte, erfahrt ihr in diesem Test. Wie im ersten Teil schlüpft ihr in die Rolle des Detektivs Carl Faubert und landet im verschneiten Kanada, genauer im nördlichen Québec, um einem übernatürlichen Mysterium nachzugehen. Anstelle der Großstadt verschlägt es euch allerdings in ein nahegelegenes Dorf, das seit Kurzem von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wird, welcher von Anwohnern „Brume“ genannt wir

:

SPEEDWEEKMAG: Test, Test Test , Test , Test , Test

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Der neue Hyundai Kona Elektro im ersten TestAktuelle Auto News bei kicker &11042; Die neuesten Fahrberichte - Ratgeber Tipps rund um Auto und Verkehr &11042; Hier informieren

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Hyundai Kona Elektro im Test: Größer und teurer, aber auch besser?Der Hyundai Kona Elektro wurde beim Generationswechsel deutlich größer und stärker, aber auch teurer - Kann das Auto jetzt noch mit den Rivalen mithalten?

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Hyundai Kona Elektro (2023) im Vorserien-Test: Pro der Typ?Unterwegs mit dem jetzt 115 kW starken Einstiegsmodell, das mit einem vergrößerten 48,4-kWh-Akku punkten kann

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

PCGH_REDAKTİON: Dead Space Remake: Auf Wunsch kann der Horror aus dem Sci-Fi-Horror entfernt werdenEA Motive hat die Accessibility-Optionen für das Remake zu Dead Space bekannt gegeben. hardware gaming

Herkunft: PCGH_Redaktion | Weiterlesen »

BZBERLİN: Luca Hänni und Christina von Stalkerin bedrohtWas für viele eine Horror-Vorstellung ist, ist beim „Let’s Dance“-Paar Horror-Realität. WHO the fuck is Christina von Stalkerin?

Herkunft: bzberlin | Weiterlesen »