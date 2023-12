Komplizierte militärische Lage in der Ukraine

Die Nachrichten aus der Ukraine stimmen nicht optimistisch. Die militärische Lage im Osten der Ukraine ist „kompliziert“, erklärte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrsky, am Dienstag. Von den Verbündeten Kiews komme so wenig finanzielle und militärische Hilfe, wie zuletzt zum Beginn der russischen Aggression, klagte die Regierung kürzlich.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat um die Mobilisierung von hunderttausenden Ukrainern gebeten, benötigt jedoch mehr Argumente, um diese Idee zu unterstützen





Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Die Lage am Morgen: Wie gut verstehen sich Scholz und Meloni?Die Ampel erwägt, die Notlage auszurufen. Scholz und Meloni unterzeichnen einen Aktionsplan. Und in Karlsruhe wird mal wieder ein spannendes Urteil erwartet. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 11. bis 17. DezemberKein Wasser, keine sanitären Anlagen, überfüllte Unterkünfte - die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen spitzt sich zu.

