Kommunen fordern Klarheit bei der Umsetzung der neuen Cannabis-Vorschriften

Im Zusammenhang mit der Freigabe von Cannabis für Erwachsene seit Ostermontag sind zunächst keine größeren Geschehnisse bekannt geworden - doch die Kommunen haben noch viele offene Fragen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beispielsweise fordert Klarheit, wie die neuen Vorschriften anzuwenden sind.

«Die Kommunen erwarten von den Ländern, dass sie umsetzbare Regeln für den Vollzug der Regeln vor Ort festlegen», sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Aus kommunaler Sicht seien es noch eine ganze Reihe offener Fragen. Kommunen fordern Anleitung für die Kontrollen Unklar ist den Städten und Gemeinden demnach, wie sie die Einhaltung der festgelegten Abstandregeln zu Schulen, Kitas oder Sportstätten oder die vielen Regeln für die ab dem 1. Juli gestatteten Anbauvereine kontrollieren sollen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Noch viele offene Fragen: Kommunen fordern mehr Klarheit bei Cannabis-FreigabeSeit dem 1. April ist der Besitz, private Anbau und Konsum von Cannabis in Deutschland erlaubt, also für Erwachsene. Im Rahmen der Freigabe fallen aber einige Regeln an. Wer sie genau überwachen soll und wie, ist aber laut Deutschem Städte- und Gemeindebund ungeklärt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Cannabis-Freigabe: Brandenburger Kreise wollen rasch Klarheit über AufgabenzuordnungSeit dem 1. April ist das Rauchen von Marihuana oder Haschisch erlaubt. Laut des Vorsitzenden des Landkreistages muss die Zusammenarbeit verschiedener Behörden noch koordiniert werden.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Cannabis-Freigabe: Kommunen haben noch viele FragenBerlin - Seit Ostermontag dürfen Erwachsene unter Auflagen Cannabis besitzen und auch konsumieren. Die Auflagen sind aber zahlreich und Kommunen fragen sich: Wie sollen wir diese kontrollieren?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Cannabis-Freigabe: Kommunen haben noch viele FragenSeit dem 1. April ist der Besitz, private Anbau und Konsum von Cannabis unter Einhaltung bestimmter Regeln in Deutschland erlaubt.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Cannabis-Freigabe: Kommunen haben noch viele FragenSeit Ostermontag dürfen Erwachsene unter Auflagen Cannabis besitzen und auch konsumieren. Die Auflagen sind aber zahlreich und Kommunen fragen sich: Wie ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Cannabis-Freigabe: Kommunen haben noch viele FragenSeit Ostermontag dürfen Erwachsene unter Auflagen Cannabis besitzen und auch konsumieren. Die Auflagen sind aber zahlreich und Kommunen fragen sich: Wie sollen wir diese kontrollieren?

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »