Kommunalarbeiter beschuldigt, Danka getötet zu haben

Zwei Kommunalarbeiter werden beschuldigt, das kleine Mädchen Danka getötet zu haben. Die Leiche des Kindes wird noch gesucht. Der Fall hatte in Serbien für Aufsehen gesorgt.

Kommunalarbeiter Danka Serbien Aufsehen

Vermisste Danka (†1) aus Serbien ist tot - Zwei Festnahmen!Die knapp zweijährige Danka war am 26. März spurlos verschwunden. Interpol hatte eine Vermisstenmeldung herausgegeben.

Europa sucht vermisste Danka (1) – Polizei fahndet mit Video nach zwei Frauen in ÖsterreichTäglich werden in Deutschland ca. 150-300 Personen als vermisst gemeldet. Die Hälfte aller Vermisstenanzeigen klärt sich in der Regel binnen einer Woche. Knapp 80% werden innerhalb eines Monats aufgeklärt und von nur rund 3% aller vermissten Personen fehlt auch nach einem Jahr noch jede Spur.

